Coronavirus, la Bce lancia un piano di acquisto titoli da 750 miliardi

FRANCOFORTE (GERMANIA) (ITALPRESS) – La Banca Centrale Europea schiera un piano di acquisto di titoli pubblici e privati da 750 miliardi di euro per fronteggiare le conseguenze economiche della pandemia di Covid-19. La decisione e’ stata presa nella notte da una riunione straordinaria del Consiglio Direttivo, con i membri collegati telefonicamente. “L’obiettivo e’ contrastare i gravi rischi per il meccanismo di trasmissione della politica monetaria e le prospettive per l’area dell’euro rappresentate dall’epidemia e dalla crescente diffusione del coronavirus”, si legge nella nota della Bce sul nuovo “Programma di acquisto di emergenza pandemica” (PEPP). La dotazione complessiva e’ di 750 miliardi e gli acquisti saranno condotti fino alla fine del 2020. “Includeranno tutte le categorie di attivita’ ammissibili nell’ambito del programma di acquisto di attivita’ (APP) esistente”, prosegue la nota.

19-Mar-20 08:35

