Coronavirus, 793 decessi in piu’

ROMA (ITALPRESS) – “Oggi registriamo 943 guariti, per un totale di 6.072. Registriamo purtroppo anche 793 decessi, ricordo che noi conteggiamo tutti e non facciamo distinzione per e con Coronavirus, con un numero complessivo che sale a 4.825”. Lo ha detto il capo della Protezione Civile, Angelo Borelli, nel corso della conferenza stampa presso la sede del Dipartimento.

“Oggi registriamo un numero di contagi di 4.821 – agiunge- il numero totale sale a 42.681. Di questi 22.116 sono in isolamento domiciliare, 17.708 ricoverati con sintomi e 2.857 in terapia intensiva”.

21-Mar-20 18:52

