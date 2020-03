Cio e Giappone d’accordo “Olimpiadi slittano nel 2021”

ROMA (ITALPRESS) – I Giochi Olimpici e Paralimpici di Tokyo2020 si disputeranno nel 2021. Lo hanno deciso il Comitato olimpico internazionale e il Governo giapponese, d’accordo con il comitato organizzatore dei Giochi e con il governatore della capitale nipponica. “Sulla base delle informazioni fornite dall’Organizzazione Mondiale della Sanita’ – si legge nel comunicato pubblicato sul sito del Comitato olimpico internazionale – il presidente del Cio Thomas Bach e il primo ministro del Giappone Shinzo Abe hanno deciso che i Giochi della XXXII Olimpiade di Tokyo debbano essere riprogrammati a una data successiva al 2020, ma non oltre l’estate 2021, per salvaguardare la salute degli atleti, di tutti i partecipanti ai Giochi olimpici e della comunita’ internazionale”. Nell’elogiare le misure prese dal Giappone per frenare il coronavirus, il Cio ha sottolineato come “la diffusione senza precedenti e imprevedibile dell’epidemia abbia portato un peggioramento della situazione nel mondo. Ieri il direttore generale dell’Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha dichiarato che la pandemia di COVID-19 sta accelerando.

Attualmente ci sono oltre 375.000 casi registrati in tutto il mondo e in quasi tutti i paesi il numero sta crescendo di ora in ora”. Da queste considerazioni e’ arrivata la decisione di rinviare Tokyo2020, comunque nella consapevolezza che i Giochi “possono rappresentare un faro di speranza per il mondo durante questi tempi difficili e che la fiamma puo’ diventare la luce in fondo al tunnel. Per questo e’ stato concordato che la fiaccola rimarra’ in Giappone. E’ stato inoltre concordato che i Giochi manterranno il nome di Giochi Olimpici e Paralimpici di Tokyo 2020”.

24-Mar-20 14:18

