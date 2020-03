Prima vittima da Coronavirus a Ragusa

E’ un 69enne ragusano che viveva a Varese, ricoverato al Maggiore di Modica

Spiace comunicare la morte di un paziente di 69 anni di Ragusa ricoverato da alcuni giorni in malattie infettive e da ieri trasferito, in terapie intensiva a causa dell’aggravarsi delle sue condizioni. Inizia così la nota dell’Asp 7 di Ragusa nel comunicare il decesso della prima vittima in provincia da Coronavirus. L’uomo era originario di Ragusa, ma da tempo viveva a Varese. Ed è proprio dalla città lombarda che lui ed un congiunto erano arrivati a Marina di Ragusa dove soggiornavano assieme ad un altro familiare, in una casa al centro della frazione. Il 69enne era stato ricoverato il 22 marzo scorso al Maggiore di Modica, al Covid hospital, dove era giunto in condizioni definite sub critiche. Era stato trasferito in terapia intensiva a causa dell’aggravarsi delle sue condizioni. Rimane invece ricoverato nel reparto di infettivologia al Maggiore di Modica il suo congiunto. Allo stato attuale in provincia di Ragusa ci sono 28 positivi, 8 ricoverati tra cui l’anziana rientrata da Pavia che versa ancora in gravi ma stabili condizioni e anche indaga per epidemia colposa. Tra questi, 20 sono in isolamento domiciliare, 4 sono i guariti. L’Asp ha effettuato anche due tamponi di verifica a due anziani morti in una casa di riposo. L’esito degli esami è stato negativo. L’Asp di Ragusa informa che da lunedì, secondo le indicazioni dell’Assessore Regionale della Salute, Ruggero Razza, informato costantemente della situazione della Provincia, avranno inizio i prelievi dei tamponi alle persone in isolamento che singolarmente saranno chiamate e con la loro auto se disponibili potranno recarsi a Ragusa per effettuare il tampone senza scendere dall’auto. “Questo consentirà di velocizzare le procedure, effettuare più tamponi e dedicare il personale per le visite a domicilio per le persone più fragili e non autonome. Raccomandiamo, in previsione di un aumento dei casi in tutta la Regione e anche nella provincia di Ragusa – chiude la nota l’Asp -, di rispettare rigidamente le regole”.