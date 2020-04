Conad dona uova di Pasqua ai bambini della scuola ZEN

Un piccolo gesto concreto, di solidarietà e di affetto

“Sara’ una Pasqua diversa, sottotono, con milioni di famiglie costrette a stare chiuse in casa in tutta Italia aspettando che finisca l’isolamento. Ma questo non vuol dire che non puo’ esserci spazio per la solidarieta’ e per un po’ di… dolcezza”. Commenta cosi’ Vittorio Troia, direttore Conad PAC2000A divisione Sicilia, la decisione di donare centinaia di uova e di colombe ai piccoli alunni della scuola ‘Giovanni Falcone’, nel quartiere dello Zen, a Palermo. “Un piccolo gesto concreto, di solidarieta’ e di affetto, che vuole dare un segnale di speranza a chi vive questo momento di grande crisi aggravato anche da condizioni socioeconomiche difficili”, fanno sapere dalla Conad, che ieri ha consegnato oltre 700 uova di cioccolato e altrettante colombe pasquali direttamente a Daniela Lo Verde, dirigente della scuola Giovanni Falcone. “Un dono – si legge in una nota – fortemente voluto da Conad, gruppo leader nel sud Italia, per contribuire a regalare un sorriso ai bambini e alle loro famiglie che abitano ai margini delle citta’”.