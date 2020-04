Coronavirus, terza vittima in provincia di Ragusa

Si tratta del 70enne di Scicli ricoverato ieri

Terza vittima da coronavirus in provincia di Ragusa. E’ un 70ene di Scicli che era stato ricoverato ieri in condizioni gravi che e’ morto stamattina nell’hub Covid-19 dell’ospedale di Modica. Il suo quadro clinico era abbastanza compromesso per la presenza di altre patologie. Le altre due vittime sono una 73enne di Modica arrivata da Pavia e un 71enne originario di Varese, ma residente a Marina di RAGUSA. Attualmente i pazienti contagiati nel Ragusano sono 41 e sono sette quelli ricoverati, di cui uno in terapia intensiva.