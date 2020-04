Coronavirus, Azzolina “ritorno a scuola quando ci saranno le condizioni”

Posted in Italpress onby

ROMA (ITALPRESS) – “Non e’ il ministro dell’Istruzione che puo’ stabilire quando un virus finisce. Io ho il compito di tutelare la sicurezza degli studenti e del personale scolastico. Fino a quando non ci sara’ la sicurezza, gli studenti non torneranno in classe.

Ascoltero’ quello che le autorita’ sanitarie ci diranno, ma e’ chiaro che non ho competenze mediche, si tornera’ quando le condizioni lo permetteranno. La politica sara’ piu’ prudente della scienza, ma e’ chiaro che ho bisogno di dati scientifici per non mettere a rischio la vita degli studenti”. A dirlo la ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina, ospite di Che tempo che fa su Raidue. “Io penso che questo Paese puo’ essere orgoglioso di quello che il personale scolastico sta facendo”, ha aggiunto la ministra.

