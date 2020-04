Coronavirus, in Italia 93.187 positivi, 16.523 morti e 22.837 guariti

Posted in Italpress onby

ROMA (ITALPRESS) – Complessivamente 132.547 persone in Italia sono risultate positive al coronavirus finora. Attualmente sono 93.187 le persone positive, con un incremento di 1.941 rispetto a ieri quando l’aumento era stato di 2.972 unita’. Lo ha reso noto il capo della Protezione Civile Angelo Borrelli.

Sono 22.837 le persone guarite, con un aumento di 1.022 unita’ rispetto a ieri. I deceduti sono 16.523, 636 in piu’ rispetto al dato complessivo alla data di ieri, ma questo numero potra’ essere confermato solo dopo che l’Istituto Superiore di Sanita’ avra’ stabilito la causa effettiva del decesso.

I ricoverati con sintomi sono 28.976, in terapia intensiva 3.898, in isolamento domiciliare 60.313. I tamponi effettuati in totale sono 721.732.

