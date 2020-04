Coronavirus, Conte “400 miliardi per la ripresa”

ROMA (ITALPRESS) – “Con il decreto diamo liquidita’ per 400 miliardi di euro alle nostre imprese, 200 per il mercato interno altri 200 per potenziare l’export”. Lo dice il premier Giuseppe Conte in conferenza stampa dopo il Cdm.

“Abbiamo adottato uno strumento molto efficace – aggiunge – per tutelare tutte le imprese che svolgono attivita’ di un minimo rilievo strategico per il paese, in particolare abbiamo potenziato il Golden Power per controllare scalate eventualmente ostili”. “Il decreto che abbiamo approvato – aggiunge – e’ una potenza di fuoco, non ricordo un intervento cosi’ poderoso”.

E poi un appello agli italiani: “state dando un contributo fondamentale, presto raccoglieremo i frutti di questi nostri sacrifici. Quando sara’ tutto superato ci sara’ una nuova primavera, la vivremo tutti insieme”.

(ITALPRESS).

tan/mgg/red

06-Apr-20 20:52

Fonte: Italpress