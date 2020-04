Credem, 7 miliardi di finanziamenti a famiglie e imprese per emergenza

MILANO (ITALPRESS) – Credem continua a sostenere famiglie e imprese italiane per superare questa fase di estrema emergenza, fornendo consulenza a distanza grazie agli ingenti investimenti in tecnologia e innovazione messi in campo negli ultimi anni e mettendo a disposizione un plafond complessivo di finanziamenti pari a 5 miliardi. I finanziamenti sono disponibili da subito e fino al 30 giugno e interessano potenzialmente 400 mila famiglie e 20 mila imprese clienti. Per le famiglie il plafond e’ erogabile con prestiti personali per finanziare i consumi a condizioni personalizzate; per le Pmi, artigiani, agricoltori e liberi professionisti il plafond e’ erogabile con finanziamenti chirografari per finanziare le esigenze di liquidita’ e investimenti. Al plafond di nuovi finanziamenti, per le imprese, Credem affianca inoltre un plafond di 2 miliardi per la sospensione di mutui e leasing per 12 mesi in base a quanto previsto dal DL Cura Italia e dall’Accordo Abi per il credito aziende di qualsiasi dimensione, attivabile a distanza via PEC o mail. “Siamo in prima linea, a fianco dei nostri clienti, per affrontare questo nemico invisibile”, ha dichiarato Nazzareno Gregori, direttore generale Credem. “I risvolti economici dei blocchi produttivi, di circolazione e della cassa integrazione – ha aggiunto – si manifesteranno con forza nei prossimi mesi: e’ nostro dovere essere al fianco delle famiglie e delle imprese clienti con azioni e consigli finanziari che possano alleviare i disagi economici e contenere l’ansia per il futuro. Le misure per la prevenzione del contagio ci hanno allontanato fisicamente, ma queste azioni ci avvicinano ai nostri clienti per far ripartire insieme il nostro Paese”, ha concluso.

07-Apr-20 10:35

