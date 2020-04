Fidiprof e Banca Igea in soccorso dei professionisti

MILANO (ITALPRESS) – Corsia preferenziale per l’accesso al credito dei liberi professionisti che possono richiedere – anche attraverso la piattaforma digitale BeProf – prestiti fino a 50 mila euro, con durata sino a 60 mesi con un pre ammortamento di un anno. Per le professioni sanitarie, medici di medicina generale e odontoiatri, il finanziamento puo’ arrivare sino a 100 mila euro.

Il Gruppo Igea Banca e Fidiprof, il confidi di Confprofessioni, hanno formalizzato un accordo che stanzia un primo plafond di 15 milioni per interventi di liquidita’ a favore dei liberi professionisti, per fronteggiare l’emergenza coronavirus.

“Rispetto al decreto liquidita’, appena varato dal Governo, il programma di finanziamenti messo a punto da Fidiprof e dal Gruppo Igea Banca e’ immediatamente operativo con grande flessibilita’, perche’ attinge alle risorse proprie del sistema confederale”, sostiene Ezio Maria Reggiani, presidente di Fidiprof. “L’emergenza epidemiologica da Covid – 19 ci ha infatti spinto a rimodulare le linee di finanziamento, gia’ in essere, con un nuovo prodotto calibrato sulle specifiche esigenze dei liberi professionisti, per far fronte alla crisi di liquidita’ che in queste settimane ha investito gli studi professionali”, aggiunge.

“Siamo una banca innovativa e digitale, vicina al mondo delle imprese e delle professioni, sviluppando prodotti e processi sempre nuovi”, afferma Luigi Tagliaferro, direttore del distretto digitale di Igea Banca. “La partnership con Fidiprof e’ fondamentale per la nostra mission di sostenitori dell’economia reale in questo momento di difficolta’ e guardando al futuro con ottimismo”, conclude.

