Per le Pmi valutazione del rating per il merito di credito

ROMA (ITALPRESS) – Un aiuto alle Pmi colpite dalla crisi del Covid-19: e’ quello che RSM, societa’ di revisione contabile e consulenza strategica, mette a disposizione delle societa’ di capitali attraverso uno sportello virtuale gratuito, attivabile mediante una semplice richiesta via mail all’indirizzo: solidarieta’digitale@rsmrevisione.it. In questo modo RSM vuole sostenere le Pmi nelle esigenze di liquidita’ legate alla crisi e supportarle nelle procedure da effettuare presso le banche, per fruire degli aiuti previsti dal governo con i decreti Cura Italia.

Attraverso un’attivita’ di consulenza da remoto, per i mesi di aprile, maggio e giugno RSM fornira’ una pre analisi economico patrimoniale e finanziaria utile a definire il merito di credito e le soluzioni di un possibile piano di azione finanziario adeguato a fronteggiare l’emergenza.

“La gravissima congiuntura della crisi puo’ e deve essere per le Pmi l’occasione per un passo avanti nella cultura finanziaria – commenta Rocco Abbondanza, managing partner di RSM – e la nostra societa’ si mette a disposizione delle imprese interessate a fare appunto questo salto di qualita’ che consenta loro, non soltanto di superare questi mesi difficili, ma anche di porre premesse nuove per lo sviluppo futuro”.

09-Apr-20 13:45

Italpress