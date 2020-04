Coronavirus, da Kinder nasce la playlist per le famiglie #InsiemeACasa

ROMA (ITALPRESS) – Si chiama #InsiemeACasa, ed e’ la playlist di Kinder per rendere meno traumatica la permanenza in casa di bambini e famiglie, in questi settimane di coronavirus. Una vera e propria guida multimediale per attivita’ da realizzare in casa, grazie a tante nuove idee all’insegna del gioco, dell’avventura e della creativita’.

Sui canali social Facebook e Instagram di Kinder si alternano post dedicati a diverse tematiche, con i link al tutorial in versione completa su Youtube. Un colore per ogni tema o argomento trattato: Rosso – Creiamo: consigli e tutorial per piccoli lavoretti creativi; Giallo – Balliamo: tutorial di ballo da fare in famiglia e ideali anche per imparare l’inglese; Arancione – Condividiamo: ricette e idee per passare il tempo insieme e conoscersi meglio; Blu – Giochiamo: proposte di giochi tematici; Verde – Scopriamo: attivita’ di edutainment, piccoli esperimenti e tante cose da imparare divertendosi; Azzurro – Muoviamoci: tutorial con esercizi per stimolare il movimento in casa. Un arcobaleno di colori, simbolo di positivita’ e speranza.

Nelle prime due settimane i contenuti condivisi sulle piattaforme FB e IG hanno gia’ raggiunto oltre 8 milioni e mezzo di contatti e un milione e mezzo di interazioni.

Collaborano alla realizzazione di questi contenuti anche gli ambassador di Kinder Joy of Moving, Massimiliano Rosolino e Valerio Aspromonte: i due sportivi realizzeranno, con l’aiuto dei figli, alcuni semplici tutorial per allenarsi divertendosi tra le mura domestiche.

09-Apr-20 20:02

Fonte: Italpress