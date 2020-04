Coronavirus, Gentiloni “Ue arrivera’ a emissione comune”

ROMA (ITALPRESS) – “Un Fondo significa un’emissione comune. Si trattera’ di discutere se questa emissione la faremo con il bilancio comunitario o con altri strumenti. Ma li’ arriveremo, ne sono convinto”. Cosi’ il commissario agli Affari economici Ue, Paolo Gentiloni, intervistato dal Tg1. Secondo Gentiloni “non si e’ capito che Paesi come la Germania hanno una loro spinta populista e nazionalista, che attacca i governi dicendogli siete troppo flessibili, aperti nei confronti dei Paesi del Sud. E’ un paradosso. Da noi dicono che l’Europa fa troppo poco, in Germania dicono non vi azzardate a mostrare solidarieta’. In realta’ i bgoverno devono trovare forme di solidarieta’ e di cooperazione”.

Quanto alle previsioni pessimistiche del Fmi, per Gentilonoi sono “la conferma della gravita’ della crisi in cui siamo. Ma sono anche uno stimolo, un incentivo a una risposta globale. Una parte della risposta globale sara’ la moratoria sul debito dei Paesi piu’ poveri”.

14-Apr-20 20:49

Fonte: Italpress