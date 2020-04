Coronavirus, dalle forze dell’ordine 8,6 milioni di controlli

Posted in Italpress onby

ROMA (ITALPRESS) – Le forze di polizia, nell’ambito dei servizi attivati per il rispetto delle limitazioni imposte dall’emergenza coronavirus, hanno controllato ieri 257.227 persone e 92.264 esercizi e attivita’ commerciali. Secondo quanto riferisce il Viminale sono state 8.742 le sanzioni amministrative contestate, 57 denunce per falsa dichiarazione o attestazione, 26 denunce per violazione dei divieti legati alla quarantena; 151 sanzioni ai titolari di attivita’/esercizi commerciali, 35 provvedimenti di chiusura.

Dall’inizio dei controlli, l’11 marzo, al 18 aprile salgono cosi’ a 8.617.602 le persone e a 3.388.808 gli esercizi/attivita’ verificati.

La percentuale sul totale delle persone denunciate e sanzionate (al 18 aprile) e’ pari al 3,8%.

19-Apr-20

