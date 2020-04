Coronavirus, Conte “L’Ue usi potenza di fuoco, anche bond comuni”

ROMA (ITALPRESS) – Per l’emergenza coronavirus l’Europa “deve usare tutta “la sua potenza di fuoco”, anche con l’emissione di titoli di debito comune. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte in un’intervista al quotidiano tedesco “Sueddeutsche Zeitung”. Per Conte “e’ indiscutibile che l’Italia sia stata lasciata sola”, e per questo da parte del premier c’e’ apprezzamento per le scuse rivolte al nostro Paese dalla presidente della Commissione Europea, Ursula Von der Leyen, nei giorni scorsi al Parlamento Ue.

