Rosticceria aperta nonostante divieti

Denunciato titolare

PALERMO – Guardia di finanza di Palermo, lo scorso week-end, ha denunciato il titolare di una rosticceria e multato due rider.

Il negozio di via Roma aveva la saracinesca alzata, nonostante un’ordinanza della Regione Sicilia impedisce l’apertura nei giorni festivi. Il titolare si era giustificato dicendo che stava sanificando il locale e dichiarando di non aver effettuato alcuna cessione di cibi o bevande. Ma due rider fermati da un’altra pattuglia mentre effettuavano consegne a domicilio, hanno spiegato che stavano lavorando per conto della rosticceria. Il commerciante, oltre alla sanzione amministrativa, e’ stato denunciato per false dichiarazioni rese a pubblico ufficiale. Le Fiamme gialle hanno segnalato all’autorita’ regionale la violazione per l’adozione della sanzione accessoria della chiusura dell’esercizio.