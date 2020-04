Gruppo Cap lancia playlist su Spotify per utilizzo responsabile acqua

MILANO (ITALPRESS) – Quiz, consigli, curiosita’ e soprattutto tanta musica, per accompagnare ogni momento della giornata in cui utilizziamo l’acqua, dalla doccia mattutina al lavaggio dei piatti del dopo cena, imparando a non sprecarla. Gruppo CAP, gestore del servizio idrico integrato della Citta’ metropolitana di Milano, lancia una nuova iniziativa su Spotify: playlist personalizzate, realizzate su misura per ogni utente da tre DJ d’eccezione: Paola Maugeri, Davide Oldani e il campione di basket Bruno Cerella.

Ogni giorno in Italia si consumano 241 litri di acqua pro capite, piu’ che in ogni altra nazione europea: in Nord Europa, infatti, se ne utilizzano solamente 180-190 litri. Un problema, quello degli sprechi, che Gruppo CAP da sempre cerca di contrastare attraverso ricerca, innovazione e anche con l’aiuto dei cittadini.

E proprio al coinvolgimento in prima persona degli utenti punta la nuova iniziativa dell’utility pubblica, per imparare, attraverso la musica, a gestire meglio l’uso dell’acqua nella vita quotidiana.

“I momenti in cui ci troviamo a utilizzare l’acqua -in cucina, in bagno o svolgendo le piu’ svariate attivita’ domestiche – spesso coincidono con la ricerca della canzone giusta da ascoltare per creare atmosfera, per farsi compagnia, per distrarsi. Su Spotify, piattaforma di streaming audio, esistono moltissime playlist con chiavi di ricerca ‘doccia’, ‘shower’ e ‘water’, per un altissimo numero di ascolti complessivi settimanali – spiega una nota – La stessa cosa vale per keyword come ‘dinner’ e ‘cena’”.

Il progetto del Gruppo CAP e’ calibrato sui gusti musicali degli utenti residenti di Milano e provincia (pop, hip hop e indie) per le tre attivita’ principali che tutti ci troviamo ad affrontare ogni giorno: Work, per chi ascolta musica durante lo smart working, Cooking Enthusiasts, per chi ama cantare o ascoltare musica in cucina, e Spotify at Home Users, per le attivita’ casalinghe.

