Coronavirus: Asp Catania, 6 linee telefoniche per gli utenti

Operative ogni giorno

CATANIA – Sono 6 le linee telefoniche attivate all’Asp di Catania per l’emergenza Coronavirus, sin dai primi giorni dell’epidemia: cinque per l’utenza (095.2540152/153/227/215 e 338.3526194), operative ogni giorno dalle 8 alle 19.00 e nei festivi dalle 8 alle 14; e una per i medici di medicina generale e i sindaci della provincia.

A queste si aggiunge la pec: sorveglianza.covid19@aspct.it. Ogni giorno medici igienisti, coordinati dal Dipartimento di Prevenzione, rispondono a oltre 500 telefonate da parte di cittadini, fornendo informazioni su: sintomatologie in atto; contati con soggetti risultati positivi al tampone; contati, sui luoghi di lavoro, con soggetti risultati positivi al tampone; esecuzione delle disposizioni nazionali e regionale; richieste di programmazione tamponi; norme igieniche e sanitarie da seguire per contenere i contagi. Ad esclusione delle informazioni per le persone rientrate in Sicilia e che si sono registrati sul portale regionale www.siciliacoronavirus.it: per loro il Dipartimento per le Attivita’ territoriali ha attivato la e-mail covidnotifiche@aspct.it.