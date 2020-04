Il deputato Nino Minardo chiede interventi per filiera bar, ristoranti, turismo…

Emergenza sanitaria

MODICA (di Elisa Montagno) – L’Onorevole Nino Minardo presenterà un odg al decreto Cura Italia per chiedere interventi concreti a sostegno non solo di bar, ristoranti, hotel, agriturismo, ma anche di imprese che svolgono attività legate quasi esclusivamente a questi settori e che stanno attraversando un momento di grave crisi per il lockdown.

“E’ fondamentale per questo comparto – dice Minardo- che in Sicilia come nel resto d’Italia ha un enorme giro di affari ed un’occupazione di migliaia di addetti, l’impegno concreto del Governo al fine di individuare nell’immediato misure volte a conservare l’occupazione, sostenere la liquidità e dare sollievo finanziario anche a queste imprese per scongiurare, tra l’altro, l’ingresso sul mercato interno dei grandi big stranieri della distribuzione “fuori casa”. Dietro alle saracinesche abbassate di bar, ristoranti, pub, alberghi, ci sono un’infinità di altre imprese e lavoratori che stanno attraversando una crisi devastante al pari dei dettaglianti, occorre pertanto- conclude Minardo- garantire tutela e sostegno all’intera filiera del food e del turismo che comprende tutte le attività legate anche alla distribuzione e alle forniture di prodotti”.