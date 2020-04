Spadafora “L’alternativa alla nostra prudenza e’ lo stop al calcio”

ROMA (ITALPRESS) – Massima prudenza per lasciare uno spiraglio per la ripresa del campionato. Questo il messaggio lanciato dal ministro per le politiche giovanili e lo sport Vincenzo Spadafora al mondo del calcio. “La prudenza che stiamo avendo sul mondo del calcio – ha spiegato Spadafora – e’ cio’ che lascia uno spiraglio alla possibilita’ di ripresa del campionato. Non e’ incapacita’ di decidere come qualcuno scrive in malafede, ma l’unico modo per poter riprendere. L’alternativa e’ fare come la Francia e dire che il calcio si ferma qui. Noi vogliamo lasciare uno spiraglio, ma tutto dipendera’ dall’evoluzione dell’emergenza sanitaria e dalla nostra singola capacita’ dal 4 maggio di rispettare le regole”. Il ministro non ha nascosto peraltro il proprio malumore per alcune voci uscite dalla stessa Lega Serie A, secondo le quali il Governo non avrebbe rispettato una presunta promessa, fatta nella riunione della scorsa settimana, di indicare una data certa per la ripartenza del campionato: “Niente di piu’ falso – ha dichiarato Spadafora – qualche presidente di Serie A non perde il vizio di mettere in giro menzogne e falsita’ per cercare di fare pressioni sul Governo senza capire che l’aria e’ cambiata: questi metodi non funzionano”.

28-Apr-20 21:27

Fonte: Italpress