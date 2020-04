ROMA (ITALPRESS) – “Una canzone per voi, due note in allegria. Mai come in questo periodo bisogna evitare di dire mai come in questo periodo”. Lo scrive Checco Zalone sui suoi profili social, dove pubblica il brano “L’immunita’ di gregge” in cui racconta, imitando lo stile di Domenico Modugno, le sensazioni vissute dagli italiani alle prese con il lockdown.

