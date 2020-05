Arcuri “Lunedi’ inizia la sfida piu’ difficile”

ROMA (ITALPRESS) – “Inizia la Fase 2, dobbiamo tutti essere consapevoli che con il 4 maggio inizia una sfida ancora piu’ difficile. La relativa liberta’ che stiamo per guadagnare deve essere governata in funzione della salute di tutti noi, dovremo tutti immaginare uno scambio ragionevole tra la liberta’ relativa e la salute assoluta”. Lo ha detto il commissario straordinario all’emergenza, Domenico Arcuri, nel corso della conferenza stampa, chiedendo un “ulteriore responsabilita’, da lunedi’ inizia il secondo tempo di una partita che non sappiamo quanto durera’ e come finira’, noi tutti dobbiamo ricordarci i sacrifici fatti e dobbiamo capire che saremo ancora piu’ protagonisti del risultato finale che la partita marchera’. Non abbassiamo la guardia, vi imploro, il virus si diffonde solo con il contagio, non dimentichiamolo mai, cerchiamo di fare di tutto per evitarlo.

Evitiamo che le previsioni del decreto Speranza abbiano a verificarsi”. Il commissario Arcuri ha annunciato che da lunedi’ i cittadini potranno acquistare le mascherine a 50 centesimi in 50mila punti vendita, da meta maggio i 50mila punti vendita diventeranno 100 mila. “Sulle mascherine nessuno avra’ a rimetterci, abbiamo fissato un meccanismo per ristorare i singoli produttori e distributori consapevoli che la salute e la protezione individuale non ha prezzo, su di essa non si specula.

Tutti guadagneranno il giusto, ne’ piu’ e ne’ meno. La speculazione e’ finita – ha ribadito – i cittadini pagheranno un prezzo giusto, speriamo che presto non servira’ neanche piu’ la fissazione del prezzo massimo perche’ domanda e offerta si allineeranno in modo ragionevole. Abbiamo cominciato a pensare alle mascherine per bambini, abbiamo gia’ i primi prototipi, le metteremo sul mercato presto e saremo nelle condizioni, alla riapertura delle scuole, di far avere una consapevolezza ai piu’ giovani che aiutera’ la ipotizzata riapertura delle scuole”.

(ITALPRESS).

02-Mag-20 14:32

Fonte: Italpress