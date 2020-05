Coronavirus, la Regione Sardegna da’ il via libera alle messe

Posted in Italpress onby

CAGLIARI (ITALPRESS) – “Il Governo ha vietato le cerimonie religiose ma non le funzioni. Una differenza che esiste nell’ordinamento giuridico italiano. Quindi consentiamo nel territorio regionale lo svolgimento delle funzioni eucaristiche ordinarie, ovvero le messe. Sara’ comunque vietato l’assembramento e il contatto diretto, con obbligo di distanziamento e mascherina”. Cosi’ il presidente della Regione Sardegna, Christian Solinas, che ha presentato l’ordinanza che da lunedi’ allentera’ la morsa del lockdown.

“Abbiamo demandato ai vescovi di ciascuna diocesi la garanzia del rispetto di queste prescrizioni e l’adozione di appropriate linee guida sul contingentamento degli accessi e lo scaglionamento delle funzioni nell’arco della giornata in ciascuna parrocchia”, ha spiegato Solinas. Demandata ai sindaci l’apertura dei cimiteri “in relazione alla capacita’ di mantenere adeguate misure organizzative per evitare l’assembramento dei visitatori e la distanza interpersonale”.

