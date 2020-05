Case-vacanza, caparra addio grazie a una copertura assicurativa

MILANO (ITALPRESS) – Per le case-vacanza la caparra potrebbe diventare presto un ricordo grazie a una copertura assicurativa.

La polizza si chiama Easy Rent, ed e’ una soluzione assicurativa pensata da Europ Assistance Italia che offre la possibilita’ di eliminare il deposito cauzionale.

Quando il cliente arriva presso la struttura prenotata solitamente versa al proprietario un deposito in denaro per proteggere da eventuali danni l’immobile. La cauzione viene restituita solo a fine soggiorno. Per quanto le intenzioni siano buone, il rischio che possa capitare un imprevisto e’ da mettere in conto. Un rischio che pero’ adesso sara’ assorbito dalla Compagnia fino al massimale previsto. Una doppia tutela: per il proprietario, e per il cliente che potra’ godersi appieno la vacanza senza anticipo di denaro e il timore di spiacevoli e costosi inconvenienti.

La copertura potra’ essere chiesta al momento della prenotazione dal cliente. Se durante il soggiorno si verifichera’ un danno all’abitazione, quest’ultimo fornira’ una dichiarazione al proprietario, il quale aprira’ con la Compagnia il sinistro.

“Siamo entusiasti di essere i primi in Europa a lanciare Easy Rent, che consideriamo una vera novita’ per il settore del Vacation Rental”, dice Mauro Cucci, Chief Travel & Personal Officer di Europ Assistance Italia.

