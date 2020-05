Terna, nel primo trimestre ricavi e utile netto in rialzo

ROMA (ITALPRESS) – L’amministratore delegato e direttore generale Luigi Ferraris ha illustrato i risultati del primo trimestre 2020, esaminati e approvati dal Consiglio di Amministrazione di Terna, che si e’ riunito sotto la presidenza di Catia Bastioli.

I ricavi dei primi 3 mesi del 2020, pari a 567,5 milioni di euro, registrano un aumento di 30,5 milioni di euro (+5,7%) rispetto al corrispondente periodo del 2019. Tale risultato e’ principalmente attribuibile all’incremento dei ricavi delle Attivita’ Regolate, unito al contributo delle Attivita’ Non Regolate e dell’Internazionale, in particolare per l’andamento degli ordini di commesse del Gruppo Tamini, per il progetto dell’Interconnector privato Italia-Montenegro e per i risultati delle attivita’ in concessione in Brasile.

L’EBITDA (Margine Operativo Lordo) del primo trimestre 2020 si attesta a 434,2 milioni di euro, in crescita di 14 milioni di euro rispetto ai 420,2 milioni di euro del primo trimestre 2019, principalmente per un migliore risultato delle Attivita’ Regolate.

L’EBIT (Risultato Operativo) del periodo, a valle di ammortamenti e svalutazioni pari a 152,2 milioni di euro, si attesta a 282,0 milioni di euro, in aumento di 2,2 milioni di euro rispetto al primo trimestre 2019 (+0,8%).

Gli oneri finanziari netti del periodo, pari a 19,3 milioni di euro, fanno registrare un incremento di 3,4 milioni di euro rispetto ai 15,9 milioni di euro del primo trimestre 2019, dovuto principalmente alla dinamica dell’inflazione e degli oneri finanziari capitalizzati.

Il risultato ante imposte si attesta a 262,7 milioni di euro, rispetto ai 263,9 milioni di euro del corrispondente periodo del 2019 (-0,5%).

Le imposte del periodo sono pari a 76,4 milioni di euro e si riducono rispetto al corrispondente periodo dell’esercizio precedente di 1,5 milioni di euro (-1,9%). Il tax rate si attesta al 29,1% (sostanzialmente in linea con il tax rate del primo trimestre 2019, pari al 29,5%).

L’utile netto di Gruppo del periodo si attesta a 186,6 milioni di euro, in crescita di 0,6 milioni di euro (+0,3%) rispetto ai 186 milioni di euro del primo trimestre 2019.

“I positivi risultati del primo trimestre dell’anno sono frutto del costante processo di accelerazione degli investimenti del Gruppo, a testimonianza del ruolo strategico di Terna nel processo di transizione energetica in atto nel nostro Paese verso la piena integrazione delle fonti rinnovabili – commenta Luigi Ferraris, amministratore delegato e direttore generale di Terna -. Persone, innovazione, digitalizzazione e attenzione ai territori in un’ottica di dialogo e ascolto, continuano a essere gli elementi portanti di un Piano Strategico che pone al centro di tutte le azioni manageriali una rete elettrica sempre piu’ sicura, efficiente e sostenibile al servizio del Paese e delle comunita’ territoriali”.

13-Mag-20 19:06

