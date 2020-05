Coronavirus, Fontana: “La politica ha perso un’occasione”

MILANO (ITALPRESS) – “Guardo quello che sta avvenendo negli altri Paesi europei altrettanti colpiti e non rilevo la durezza e anche la intempestivita’ di polemiche e aggressioni politiche che vedo da noi. Per 10 giorni dal 21 febbraio abbiamo stentato a fare capire al paese e a molte istituzioni la gravita’ della pandemia; nei 15 giorni successivi abbiamo remato tutti nella stessa direzione; poi e’ cominciato a farsi strada volonta’ di polemizzare e di ottenere vantaggi politici da una situazione di emergenza. Dovrebbe essere chiaro a tutti che la gestione di una emergenza mai vista come questa, non si sposa con la ricerca del consenso. Credo che la politica abbia perso una occasione”. Lo dice in una intervista all’Italpress il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana.

16-Mag-20 17:49

