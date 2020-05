Renzi “Non votiamo la sfiducia al ministro della Giustizia”

Posted in Italpress onby

ROMA (ITALPRESS) – “Spero che questa vicenda la faccia riflettere ministro Bonafede, fa male subire un massacro mediatico, ci guida la politica non il populismo”. Lo ha detto il senatore e leader di Italia Viva, Matteo Renzi, nel corso delle dichiarazioni di voto sulle mozioni di sfiducia al ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede. “Voteremo contro le mozioni di sfiducia, ma riconosciamo al centrodestra e a Bonino di aver sollevato temi veri, ma non voteremo per motivi politici”, ha aggiunto Renzi.

“In un paese che ha 31 mila morti, chi di noi crede alle ragion di Stato rispetta quello che dice un presidente del Consiglio se fa parte della maggioranza e riconosco al presidente di aver dato dei segnali importanti negli ultimi giorni, ma ancora molto e’ da fare”, ha sottolineato Renzi.

