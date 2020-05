Zaia “App Immuni e’ partita male, si e’ atteso troppo”

VENEZIA (ITALPRESS) – “L’app nazionale purtroppo e’ partita male dal punto di vista del consenso pubblico. Funziona se c’e’ consenso, altrimenti non funziona. A mio avviso si e’ atteso troppo e si e’ lasciata troppo andare la discussione con le preoccupazioni giuste sulla privacy e sulla gestione dei dati. Se non si recupera con un’informazione corretta, l’app avra’ grosse difficolta’ a decollare”. Lo ha detto il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, nella conferenza stampa sui numeri del coronavirus, in merito all’app Immuni per contrastare la diffusione del virus. “Noi – ha aggiunto – stiamo lavorando con il nostro progetto di biosorveglianza, non stiamo lavorando sulla tracciabilita’, cioe’ sui contatti”.

21-Mag-20 14:23

Fonte: Italpress