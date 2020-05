Dalla Commissione Ue via libera alle Regioni per gli aiuti di Stato

ROMA (ITALPRESS) – “Abbiamo lavorato duramente in queste settimane, ma portiamo a casa un altro risultato importante, grazie al lavoro di squadra con il ministro Francesco Boccia e la Conferenza delle Regioni. La Commissione UE autorizza le Regioni, le province autonome italiane e le Camere di commercio ad utilizzare aiuti di Stato per 9 miliardi di euro a sostegno delle aziende e dell’economia”. Lo annuncia il ministro per gli Affari Europei, Enzo Amendola.

“Un via libera atteso quanto imponente che semplifica e accelera le risorse che vogliamo mettere a disposizione anche per le nostre realta’ territoriali – aggiunge Amendola -. Con determinazione stiamo ottenendo piu’ risultati in queste settimane che negli ultimi anni”.

Nel corso della Conferenza Stato-Regioni il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Francesco Boccia, ha espresso “soddisfazione per il via libera al piano ‘ombrello’ con cui la Commissione UE autorizza le Regioni, le province autonome italiane e le Camere di commercio ad utilizzare aiuti di Stato per 9 miliardi di euro a sostegno delle aziende e dell’economia”. Boccia ha ringraziato il ministro per gli Affari Europei, Enzo Amendola, “per l’importante lavoro fatto a Bruxelles”. Con il coronavirus, ha concluso, “anche i tempi delle notifiche UE si sono ampiamente ridotti”.

21-Mag-20 18:00

Fonte: Italpress