ROMA (ITALPRESS) – Francesco Renga torna con “Insieme: grandi amori” (Sony Music Italy), il nuovo brano da oggi, venerdi’ 22 maggio, in radio e disponibile su tutte le piattaforme digitali.

“‘Insieme’ e’ un inno alla felicita’, alla speranza contro la paura di vivere – racconta Renga – E’ un inno alla vita stessa e a quello che dovrebbe essere il suo motore sempre: e’ un inno all’amore. A quel sentimento assoluto che cerco di cantare in ogni mia canzone. Quel sentimento che ci unisce e ci fa sentire una comunita’. Perche’ ‘la vita non e’ fatta per vivere da soli, la vita e’ fatta per amare… altro che cantare canzoni, qui c’e’ bisogno di grandi Amori… insieme'”.

(ITALPRESS).

mgg/com

22-Mag-20 13:47

Fonte: Italpress