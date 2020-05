All’Ismett di Palermo 11 trapianti in poco piu’ di 48 ore

PALERMO (ITALPRESS) – Undici trapianti in poco piu’ di 48 ore, un evento straordinario che si e’ appena realizzato presso l’Ismett di Palermo. Si tratta della serie di trapianti piu’ ravvicinata mai realizzata presso lo stesso centro. Un evento che ha mobilitato piu’ di 80 persone fra medici, infermieri e personale sanitario per 48 ore consecutive. A questi vanno sommati anche i medici delle rianimazioni coinvolte e il personale del Centro regionale trapianti che ha coordinato tutta la macchina organizzativa. Le e’quipe coinvolte negli interventi sono state, infatti, 5. Cosi’ come cinque sono state le sale operatorie coinvolte.

“Ho avuto modo di condividere con il ministro della Salute Roberto Speranza quanto fatto in queste ore dalle e’quipe dell’Ismett di Palermo – sottolinea Ruggero Razza, assessore alla Salute della Regione siciliana – che non hanno mai cessato la loro attivita’ nemmeno durante la fase piu’ acuta della emergenza Coronavirus.

L’Ismett conferma cosi’ la propria naturale vocazione ad una straordinaria eccellenza che deve inorgoglire la sanita’ siciliana che, soprattutto in queste ore, e’ destinataria di poco edificanti luoghi comuni”.

In dettaglio, sono stati eseguiti tre trapianti di fegato, cinque trapianti di rene, un trapianto di polmone ed un trapianto di cuore. Nelle stesse ore, l’e’quipe di chirurgia addominale pediatrica ha effettuato un trapianto di fegato da donatore vivente su un bambino di appena 10 mesi portando appunto ad 11 gli interventi eseguiti con successo presso la struttura palermitana.

“Quanto successo a Palermo – sottolinea Angelo Luca, direttore di Ismett – e’ un evento estremamente raro ed eccezionale. Per Ismett rappresenta sicuramente un record e probabilmente e’ un record per tutto il territorio nazionale. Un evento che ha messo in moto una macchina straordinaria per coordinamento e per numero di persone coinvolte dimostrando l’elevato standard di qualita’ e cura raggiunto dalla sanita’ siciliana, in grado di rispondere in maniera eccezionale alle esigenze dei pazienti in lista d’attesa per un organo”.

(ITALPRESS).

fsc/com

22-Mag-20 13:51

Fonte: Italpress