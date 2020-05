Alitalia, Usaerospace ribadisce interesse per la compagnia

Posted in Italpress onby

ROMA (ITALPRESS) – USAerospace Partners ha formalizzato una richiesta di incontro ai ministri Gualtieri, Patuanelli e De Micheli, nel quale intende ribadire – a seguito della promulgazione in Gazzetta Ufficiale del Dl Rilancio – il proprio immutato interesse per la Compagnia aerea. USAerospace Partners ha, inoltre, formalizzato le sue intenzioni su Alitalia anche al Parlamento attraverso una lettera indirizzata alle commissioni Bilancio e Trasporti di Camera e Senato. La presidente di USAerospace, Michele Roosevelt Edwards, si e’ dichiarata “pronta a ragionare con il Governo e con il Parlamento su quali possano essere le formule di governance societaria che meglio possano garantire un reale e duraturo rilancio della Compagnia, mantenendone stabilmente lo sviluppo in Italia”. Governance societaria che “USAerospace vedrebbe con piacere aperta, oltre che al Governo, ad altri soggetti strategici del Sistema Italia, certa che solo con una grande condivisione si possa portare la Nuova Alitalia a essere una grande Compagnia, simbolo di una nuova grande Italia”. La presidente della societa’ ha, inoltre, dichiarato che questi incontri saranno la sede che le permetteranno di confermare di essere gia’ stata autorizzata a contrarre linee di finanziamento con un importante istituto statunitense fino a un miliardo e mezzo di dollari al fine di sostenere il piano strategico di rilancio di Alitalia. Roosevelt potra’ dettagliare il basso impatto sui livelli occupazionali nel triennio del proprio Piano Strategico e la volonta’ di posizionare nell’aeroporto di Fiumicino l’hub e la sede direzionale ed amministrativa della Compagnia.

22-Mag-20

