Napoli, il presidente De Laurentiis compie 71 anni

NAPOLI (ITALPRESS) – Giornata di festa in casa Napoli con il presidente Aurelio De Laurentiis che compie 71 anni. Gia’ da ieri il patron azzurro riceve attraverso i social gli auguri sui vari profili social di giocatori, societa’ e politici.

“Caro Presidente ti rivolgo un affettuoso augurio di buon compleanno, con l’auspicio che il nostro cammino sia ricco di intense emozioni azzurre da vivere e da ricordare” scrive sul sito dei partenopei il tecnico Gennaro Gattuso.

Anche Lorenzo Insigne ha voluto dedicare i suoi auguri a nome del gruppo: “Ciao Presidente, voglio farle i migliori auguri di buon compleanno da parte mia e di tutta la squadra, le mando un abbraccio forte”.

Il presidente della regione Campania Vincenzo De Luca ha rivolto gli auguri a De Laurentiis attraverso un video su facebook: “Caro Aurelio mi dicono che fai gli anni. Il primo pensiero che mi viene e’ molto semplice: quanto mi sei costato! Ma ne valeva la pena, abbiamo fatto uno stadio San Paolo bellissimo. Abbiamo fatto eventi sportivi, eventi internazionali che hanno rilanciato l’immagine di Napoli e della Campania. Auguri a te per altri 200 anni. Siamo gemellari, siamo dello stesso anno, fa bene pure a me.

Tanti auguri a te, alla tua squadra e auguri a te come uomo, sei una delle persone libere di questo Paese. Una delle poche, persino esageratemente libero. Ma e’ bello trovare qualcuno che non misura le parole prima di pronunciarle, che non si preoccupa di essere sempre politicamente corretto e che ogni tanto dici pure qualche parolaccia che fa bene, per comunicare meglio”.

(ITALPRESS).

pc/red

24-Mag-20 12:04

Fonte: Italpress