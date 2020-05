Sileri “Ottimismo per gli spostamenti tra le Regioni”

MILANO (ITALPRESS) – “Non credo che debba esserci in questo momento, e sono sicuro che nei prossimi giorni anche qui la riserva verra’ sciolta, il blocco da Regione a Regione. Non vedo dai numeri che abbiamo delle Regioni che hanno dei rischi particolari. Dobbiamo dividere l’Italia in due parti principali, c’e’ la Lombardia e’ un caso a parte, perche’ li e’ avvenuto un vero tsunami, e le altre regioni dove il virus non e’ arrivato e che quindi devono essere preservate da focolai che possono partire e andare, diciamo da se’, contagiando molte persone. Dai dati io mi aspettavo qualcosa di peggio, quindi, a dire il vero sono molto ottimista. Credo che andando avanti cosi’ torneremo a una vita normale, con nuove regole, ma verso il normale”. Lo ha detto ad Agenda, su Sky TG24,il viceministro della Salute Pierpaolo Sileri.

24-Mag-20 14:11

