I Simple Minds tornano nel 2021, live a Roma, Pistoia, Pescara, Verona

ROMA (ITALPRESS) – Riprogrammato per l’estate 2021 il “40 Years of Hits Tour” dei Simple Minds in Italia. Live Nation conferma le nuove date nelle stesse citta’ nelle quali la band si sarebbe dovuta esibire quest’anno con il tour celebrativo della loro carriera, fermato per le restrizioni imposte dall’emergenza coronavirus. I biglietti gia’ acquistati rimangono validi per le nuove date nel 2021 e le prevendite sono di nuovo aperte sui Ticketone e Ticketmaster.

Queste le nuove date: giovedi’ 1° luglio 2021 in Piazza Duomo a Pistoia, per il Pistoia Blues Festival, poi martedi’ 13 luglio alla Cavea dell’Auditorium Parco della Musica in Roma per il Roma Summer Fest, giovedi’ 15 luglio al Teatro D’Annunzio di Pescara per il Pescara Jazz. Mentre e’ necessario attendere ancora per conoscere la nuova data per il concerto a Taormina – ma l’organizzatore sta lavorando per riprogrammarla e fornire tutte le info al piu’ presto – il tour dei Simple Minds nelle location italiane piu’ prestigiose arrivera’ per il gran finale all’Arena di Verona lunedi’ 9 agosto 2021.

Gli show inizialmente previsti nell’estate 2020 (11 luglio a Pistoia, 15 a Roma, 16 a Pescara, 18 a Taormina e 4 agosto a Verona) sono ora riprogrammati nel 2021 a causa dell’emergenza sanitaria in atto e alla luce delle relative disposizioni governative in tema di salute pubblica in merito ad assembramenti di persone.

(ITALPRESS).

mgg/com

27-Mag-20 20:35

Fonte: Italpress