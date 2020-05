Fieg “Segnale storico l’unita’ delle forze politiche per l’editoria”

ROMA (ITALPRESS) – “E’ un fatto storico: sancisce l’unita’ di intenti di tutte le forze politiche, della maggioranza e dell’opposizione, nel considerare centrale l’informazione professionale di qualita’ e nel sostenere la necessita’ di contrastare efficacemente la crisi con interventi adeguati”. Cosi’ Andrea Riffeser Monti, presidente della Fieg, commenta l’approvazione della risoluzione sull’editoria in Commissione Cultura della Camera.

“L’editoria giornalistica attraversa una crisi strutturale aggravata dall’emergenza epidemiologica che vive il Paese – prosegue -. Il Governo, il Parlamento e le forze politiche hanno agito positivamente per sostenere il settore, prima con gli interventi per la gestione della crisi introdotti con la Legge di Bilancio, poi con le recenti misure urgenti. Gli editori dovranno sostenere un importante sforzo di riorganizzazione delle attivita’ produttive, in una situazione di carenza di liquidita’. Occorrono ora, come affermato dalla stessa risoluzione della Commissione Cultura della Camera, ulteriori interventi per un significativo rafforzamento delle misure per la stampa per renderle piu’ efficaci per affrontare i problemi strutturali del settore e per non impoverire la quantita’ e la qualita’ delle notizie”.

(ITALPRESS).

sat/com

28-Mag-20 11:33

Fonte: Italpress