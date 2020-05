Nek torna con “Il mio gioco preferito – parte seconda”

Posted in Italpress onby

ROMA (ITALPRESS) – Domani, venerdi’ 29 maggio, esce “Il mio gioco preferito – parte seconda” (distribuito da Warner Music Italy), il nuovo album di Nek Filippo Neviani e seconda parte del disco uscito lo scorso anno.

Per presentare il nuovo album, Nek ha realizzato un concerto nella cornice, chiusa al pubblico, di Piazzale della Rosa a Sassuolo, la sua citta’, accompagnato dalla sua band, in un vero e proprio live sulle note dei brani del nuovo album e alcuni brani del suo repertorio.

Il concerto sara’ in anteprima integrale venerdi’ 29 maggio, dalle ore 21:00, in radiovisione su RTL 102.5, in streaming su www.rtl.it e a seguire su YouTube.

(ITALPRESS).

mgg/com

28-Mag-20 16:16

Fonte: Italpress