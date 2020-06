Coronavirus, Solinas “Chiederemo il test sierologico ai turisti”

ROMA (ITALPRESS) – “Per venire in Sardegna e’ sufficiente prenotare, invitiamo i turisti a farlo, noi li accogliamo a braccia aperte. Per entrare sull’isola bisognera’ fare un test sierologico, non necessariamente molecolare, facendo un certificato presso il medico di famiglia”. Lo ha detto il governatore della regione Sardegna Christian Solinas nel corso del suo intervento ad Agora’ su Rai Tre, in relazione alla proposta legata all’ingresso dei turisti all’interno dell’isola soltanto in seguito a un test sierologico che certifica la non positivita’ al coronavirus. “Stiamo ragionando col Governo su un punto di intesa per garantire equilibrio, lo facciamo proponendo un modello che e’ gia’ quello usato per riprendere la Serie A o il cinema: sia i calciatori che gli attori faranno i test – spiega il presidente della Regione – e questo non significa mettere barriere, ma pensare alle esigenze del Paese”.

“In assenza di un accordo col Governo, avremo un sistema di controllo articolato che si basa su una registrazione all’ingresso sull’isola, su una piattaforma e su un questionario che ci permettera’ di capire dove concentrare maggiori controlli”, sottolinea Solinas.

