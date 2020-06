Vaticano, il Papa vara nuove norme per appalti piu’ trasparenti

CITTÀ DEL VATICANO (ITALPRESS) – In ottantasei articoli arriva la svolta del Vaticano su appalti e contratti pubblici. Papa Francesco ha varato “motu proprio” le norme “sulla trasparenza, controllo e concorrenza dei contratti pubblici della Santa Sede e dello Stato della Citta’ del Vaticano”.

“La diligenza del buon padre di famiglia e’ principio generale e di massimo rispetto, sulla base del quale tutti gli amministratori sono tenuti ad attendere alle loro funzioni. Cio’ e’ richiesto in modo esplicito dalla legge canonica in relazione ai beni ecclesiastici, ma vale in generale per ogni altro amministratore”, spiega il Pontefice.

“L’economia mondiale e un’accresciuta interdipendenza hanno fatto emergere la possibilita’ di realizzare notevoli economie di spesa come effetto della operativita’ di molteplici offerenti di beni e di servizi – prosegue Francesco -. Tali possibilita’ devono essere utilizzate soprattutto nella gestione dei beni pubblici, ove e’ ancor piu’ sentita e urgente l’esigenza di un’amministrazione fedele e onesta, posto che in tale ambito l’amministratore e’ chiamato a farsi responsabile degli interessi di una comunita’, che vanno ben oltre quelli individuali o facenti capo ad interessi particolari”.

controllo e la concorrenza nelle procedure di aggiudicazione dei contratti pubblici stipulati per conto della Santa Sede e dello Stato della Citta’ del Vaticano – sottolinea Papa Francesco -. Con esse intendo fissare i principi generali e delineare una procedura unica in materia, attraverso un corpus normativo valido per i diversi Enti della Curia Romana, per le Istituzioni amministrativamente collegate alla Santa Sede, per il Governatorato dello Stato, nonche’ per le altre persone giuridiche canoniche pubbliche specificatamente individuate. Al tempo stesso, pur nella sua unitarieta’ e omogeneita’, questa disciplina contempla quelle necessarie differenze tra la Santa Sede e lo Stato della Citta’ del Vaticano ben note al diritto e universalmente considerate dalla prassi giuridica, anche internazionale, nonche’ le specifiche finalita’ proprie di ogni Ente che, in ragione dell’unico servizio ecclesiale, e’ chiamato a darvi applicazione”.

