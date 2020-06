Editoria, Riffeser “Bene interventi ma servono altre misure”

ROMA (ITALPRESS) – “Convinto apprezzamento al Governo, al Parlamento e alle forze politiche per l’attenzione dedicata al settore e alle misure introdotte per la gestione della crisi, sia con la Legge di Bilancio, sia quelle introdotte con le recenti misure urgenti”. E’ quanto ha affermato il presidente della Fieg, Andrea Riffeser Monti, nel corso di un’audizione in commissione Industria al Senato, sulle iniziative di sostegno pubblico per l’emergenza Covid-19. Le aziende dovranno ora sostenere un importante impegno sia per la riorganizzazione delle attivita’, sia per fare fronte alla necessaria liquidita’: per la Fieg si stima siano necessari nei prossimi anni 119 milioni per favorire l’uscita di circa 1.400 persone con il prepensionamento. Occorrono interventi urgenti anche sulla liquidita’ delle imprese. Nel primo semestre si stima che le imprese editrici subiranno una perdita di ricavi di 403 milioni per il crollo degli investimenti pubblicitari e per la contrazione dei ricavi da vendita. Riffeser ha poi rilevato che “gli interventi varati consentono di attenuare i pesanti effetti della crisi in atto: tuttavia sono necessarie ulteriori misure per evitare la chiusura di molte imprese e il rischio concreto di una desertificazione del panorama dell’informazione giornalistica”. In particolare, secondo il presidente della Fieg, “favorire la remunerazione del prodotto sul web. Il potenziamento del credito investimenti pubblicitari, con aumento delle risorse; un contributo a fondo perduto in cambio di un impegno nell’offerta di spazi per il rilancio del Sistema Italia); la fiscalizzazione dei contributi previdenziali del costo del lavoro giornalistico fino al 31 dicembre 2020; la reintroduzione dell’obbligo di pubblicazione degli avvisi d’asta sui quotidiani; il sostegno alla rete di vendita con buoni fiscali per la fedelta’ all’acquisto di giornali in edicola”.

(ITALPRESS).

ads/com

03-Giu-20 16:36

Fonte: Italpress