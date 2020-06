Spiagge, l’Anci contro l’Iss “Basta decisioni sulla testa dei sindaci”

ROMA (ITALPRESS) – “La storia, puntualmente, si ripete. Qualcuno decide regole complicate senza coinvolgerci e poi scarica su noi sindaci la responsabilita’ della loro applicazione. Questa volta si tratta dell’Istituto Superiore di Sanita’, che affida a noi il compito impossibile di far rispettare, sulle spiagge libere, le nuove regole del distanziamento. Nonostante sia noto che non abbiamo nemmeno le risorse per continuare a pagare i servizi essenziali che non abbiamo potere decisionale e che il controllo spetti alle forze dell’ordine”. E quanto afferma Antonio Decaro, sindaco di Bari e presidente dell’Anci.

“Insomma – sottolinea – ci sottraggono il potere di decidere ma in cambio ci danno la responsabilita’ dell’efficacia di decisioni altrui. Non mi rimane che invitare il presidente Brusaferro a venire con noi sindaci sulle spiagge. Ci aiutera’ lui a misurare il metro e mezzo di distanza tra una sdraio e un telo da mare, a controllare che il costruttore del castello di sabbia sia a distanza regolamentare dal giocatore di racchettoni, a calcolare la circonferenza entro cui va inscritto ogni singolo ombrellone.

Io, nonostante la mia laurea in ingegneria, posso gia’ anticipargli che avro’ parecchie difficolta’ a controllare le tante affollate spiagge della mia citta’ che si sviluppa su 42 chilometri di costa. Scrivere prescrizioni e’ molto semplice.

Provare a farle rispettare, su tutte le spiagge d’Italia, – conclude Decaro – e’ come svuotare il mare con un secchiello.

04-Giu-20

