Fedez querelato dal Codacons “Onorificenze per aver dato una mano…”

ROMA (ITALPRESS) – “Sempre bello ricevere queste onorificenze per aver cercato di dare una mano in un momento difficile. Grazie Codacons, grazie Italia”. Cosi’ Fedez annuncia su twitter di aver ricevuto la notizia della querela del Codacons. Sui social pubblica una foto con la scritta “notificazione atti giudiziari”.

“Invece di piangere “lacrime di coccodrillo” e invocare onorificenze per non meglio specificati meriti – replica il Codacons -Fedez farebbe bene a comunicare a tutti i donatori come sono stati spesi fino all’ultimo euro i soldi raccolti attraverso la sua campagna, e informare correttamente i propri follower sui reali motivi della denuncia nei suoi confronti per la quale adesso dovra’ difendersi nelle sedi opportune”.

04-Giu-20 19:11

