Gruppo Iccrea, erogate 61% richieste per prestiti fino a 25mila euro

Posted in Italpress onby

ROMA (ITALPRESS) – Nell’ambito dei finanziamenti del Dl Liquidita’, le banche del Gruppo Iccrea hanno ricevuto, alla data del 29 maggio scorso, oltre 62.000 richieste relative a finanziamenti entro i 25 mila euro, per un valore complessivo superiore a 1,2 miliardi. Di queste, sono state erogate piu’ di 38.000 operazioni, pari al 61% delle richieste ricevute, per un valore complessivo di 790 milioni.

In totale le banche del Gruppo hanno ricevuto oltre 65.000 richieste complessive di finanziamento ai sensi dell’art. 13 del Dl Liquidita’, per un valore di oltre 2,2 miliardi, erogando quasi il 60% di pratiche (piu’ di 39.000), per un totale di 925 milioni.

(ITALPRESS).

ads/com

05-Giu-20 13:26

Fonte: Italpress