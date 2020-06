Axpo Italia e Pulsee official partner Italia Team ai Giochi di Tokyo

ROMA (ITALPRESS) – Primo accordo di sponsorizzazione post-Covid: Axpo Italia e Pulsee saranno al fianco dell’Italia Team per i Giochi di Tokyo in programma nell’estate 2021. La societa’ energetica, quarta in Italia, a cui fa capo Pulsee, brand di fornitura di luce e gas completamente digitale, ha deciso di sostenere direttamente il Coni, siglando un accordo in qualita’ di official partner. La collaborazione prendera’ il via il 12 giugno, in una giornata in cui si gioca la prima partita di Coppa Italia e riparte ufficialmente la sport nel nostro Paese mentre Axpo Italia festeggia proprio in questi giorni i suoi primi 20 anni in Italia.

La partnership coprira’ il periodo di avvicinamento ai Giochi di Tokyo 2020 e culminera’ con l’evento a cinque cerchi. Durante i Giochi, inoltre, Axpo Italia e Pulsee sponsorizzeranno anche Casa Italia, quartier generale degli azzurri in Giappone. “Questa partnership e’ l’inizio di una nuova fase – ha sottolineato Giovanni Malago’, presidente del Comitato Olimpico Nazionale – E’ il primo contratto di sponsorizzazione firmato dal Coni nel post Coronavirus ed e’ un importantissimo segnale di ripresa e speranza. Siamo orgogliosi di essere sostenuti da una societa’ come Axpo Italia e mi auguro che questo sodalizio ci trasmetta tanta buona energia ed entusiasmo e sia di buon auspicio per guardare con maggior fiducia ad un futuro piu’ sereno per tutto lo sport italiano affinche’ possa raggiungere risultati sempre piu’ importanti”. La partnership tra Axpo Italia e il Coni rafforza l’impegno da sempre della societa’ energetica nel mondo dello sport in Italia. “Crediamo che lo sport sia una preziosa palestra di vita ed e’ per questo che abbiamo deciso di dare il via a questa grande partnership. Dedizione, tenacia e rispetto degli altri rappresentano infatti valori che cerchiamo di applicare costantemente nella nostra azienda, per crescere a livello personale e professionale”, ha sottolineato Salvatore Pinto, presidente di Axpo Italia. “L’alleanza con il Coni – ha aggiunto Simone Demarchi, amministratore delegato di Axpo Italia – consolida l’impegno che abbiamo intrapreso da anni per promuovere lo sport. Il progetto ha una forte valenza cultuitalirale e, accompagnando la squadra olimpica italiana alle Olimpiadi e sostenendo il loro cammino, desideriamo avvicinarci ancora di piu’ alla comunita’. L’energia ci spinge ogni giorno a fare del nostro meglio, proprio come gli atleti”.

