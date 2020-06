Castellitto miglior attore non protagonista al Gala Quebec

Posted in Italpress onby

ROMA (ITALPRESS) – Nella scorsa notte si e’ svolto il Gala Quebec Cinema 2020 che assegna i premi al miglior cinema canadese.

Tra i candidati come miglior attore non protagonista per il film canadese “Mafia Inc” di Daniel Grou anche Sergio Castellitto, che ha vinto il premio avendo la meglio su una schiera di attori di grande spessore e fama, tra cui Pier-Luc Funk del film di Xavier Dolan “Matthias & Maxime”.

“Sono contento, non me lo aspettavo”, dichiara Sergio Castellitto.

“E’ stato un bel viaggio questo film. Ho scoperto una cinematografia viva e pensante. Adesso ho molti amici in Canada.

Forse mi trasferisco. Evviva!”, chiosa l’attore.

