Recovery fund, Gentiloni “Fiducioso su un accordo in tempi brevi”

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “Ci sono diversi punti di vista sulla proposta della Commissione, ma e’ naturale a questo punto della discussione. Quello che conta e’ che la discussione sia costruttiva e sono pienamente fiducioso che riusciremo a trovare un accordo nelle prossime settimane”. Lo ha affermato Paolo Gentiloni, commissario europeo per l’economia, al termine dell’Eurogruppo. Un Eurogruppo che si e’ aperto con la comunicazione del presidente Mario Centeno che ha annunciato ai ministri dell’economia e delle finanze dell’eurozona che non si ricandidera’ per il secondo mandato. Da meta’ luglio, quindi, verra’ eletto un nuovo coordinatore dell’Eurogruppo. Entrando nel vivo della riunione, i ministri si sono scambiati opinioni sulla situazione economica e sulle esigenze di ripresa, concentrandosi sulla complementarita’ tra le politiche nazionali ed europee. I ministri hanno inoltre riflettuto sulle implicazioni dei vari membri dell’Eurozona per i piani di risanamento e di sostenibilita’, compreso l’eventuale collegamento tra le varie raccomandazioni e l’organizzazione del lavoro dell’Eurogruppo a tale riguardo.

12-Giu-20 19:51

