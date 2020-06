M5s, Cancelleri “Venezuela? Ennesima bufala”

ROMA (ITALPRESS) – “E’ una bufala per due motivi: il documento non e’ attendibile per tutto cio’ che e’ stato snocciolato, anche alla maniera in cui e’ stato scritto, poi vi pare che un movimento che rifiuta i finanziamenti pubblici e restituisce gli stipendi vada a prendere una valigetta con i soldi? A me sembra paradossale, non si regge in piedi, e’ l’ennesima bufala e in un momento di difficolta’ in cui si trova il Paese non ne avevamo bisogno.

Conosco il giornale che e’ di destra, forse ci sono motivi politici”. Lo ha detto il viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Giancarlo Cancelleri, a 24Mattino su Radio24, parlando dell’accusa lanciata dal giornale spagnolo Abc su presunti finanziamenti M5s ricevuti dal Venezuela. “Spero che il giornalista abbia tutti i documenti validi e lo spieghera’ in Tribunale – ha aggiunto – noi abbiamo querelato e non capisco che senso ha dopo 10 anni tirare fuori una bufala del genere”.

(ITALPRESS).

tan/mgg/red

16-Giu-20 09:05

Fonte: Italpress