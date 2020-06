Furbetti del cartellino nel mirino delle Fiamme gialle

Caltanissetta (Di Giulia Di Martina )- Timbravano il badge e invece di andare in ufficio, si allontanavano dal posto di lavoro girovagando per la citta’, andando in banca, a fare la spesa o altre esigenze personali. Il tutto per quattro o cinque ore, su un turno di sei.

Con l’accusa di truffa aggravata ai danni dello Stato e false attestazioni, la guardia di finanza di Caltanissetta ha denunciato dieci funzionari pubblici regionali impiegati del Servizio territoriale nisseno dell’Ufficio regionale gare d’appalto: disposta dal gip del tribunale, la sospensione dal lavoro da sei mesi a un anno. L’indagine, denominata ‘Ghost’, e’ stata portata avanti con appostamenti, pedinamenti e riprese video, oltre che riscontri documentali. Gli indagati, secondo la guardia di finanza, “in un contesto di generale complicita’”, per attestare falsamente gli orari di servizio, sostenevano il mancato funzionamento del lettore dei badge o semplicemente dichiaravano di avere dimenticato il cartellino. In una nota, si parla anche di “inoperosita’ di buona parte dei dipendenti” che, in varie occasioni e per diverso tempo, sono stati filmati mentre stazionavano nei corridoi invece di lavorare negli uffici. Una indagine durata circa un anno e che si concludera’ adesso con la quantificazione delle retribuzioni percepite indebitamente dai funzionari, la cui posizione verra’ segnalata alla Corte dei conti per il recupero delle somme.