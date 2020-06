Coppa Italia, Gattuso sfida la Juve “Useremo le nostre armi”

ROMA (ITALPRESS) – “La Juventus ha giocatori con grande mentalita’ e da tanti anni da’ continuita’ ai risultati. Dovremo essere bravi, rispettarli e utilizzare le nostre armi”. Il tecnico del Napoli Gennaro Gattuso presenta cosi’ la finale di Coppa Italia in programma domani a Roma contro la Juventus. “Di Sarri mi piace tutto, non lo nego e l’ho gia’ detto – ha spiegato ai microfoni della Rai parlando dell’allenatore bianconero – Ho visto tanti filmati di come gioca con la linea di difesa, e’ stato uno dei primi a scegliere il palleggio nel campionato italiano”. Poi una battuta su Lozano: “Chi e’ stanco, chi non se la sente, chi non e’ lucido per me puo’ stare nello spogliatoio. Perde un giorno, non succede nulla – ha rimarcato Gattuso – Non permetto a nessuno di rovinare l’allenamento, quando fischio bisogna dare tutto”.

Gattuso infine si e’ soffermato sull’affetto ricevuto dai tifosi per la scomparsa della sorella. “In questi giorni sono stati molto vicini a me e alla mia famiglia, hanno tappezzato la citta’ di belle parole. Possiamo dar loro una gioia grande, dobbiamo concentrarci per giocare al meglio la finale”, ha concluso il tecnico del Napoli.

